Kartal’dan De Jong hamlesi! Beşiktaş teklifini yaptı

Forvet arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta Luuk de Jong ismi ön plana çıktı. Başta Diego Costa ve Mitrovic olmak üzere şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda henüz anlaşamayan Siyah-Beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı. Lopetegui'nin planında yok!

Beşıktaş'ın Sevilla'ya 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif ettiği belirlendi. De Jong, teknik direktör Julen Lopetegui'nin planlarında yer almıyor. Menajeriyle de görüşülecek.

Ancak Sevilla'nın 30 yaşındaki forveti bonservisiyle göndermek istediği, ya da zorunlu satın alma istediği belirtildi. Beşiktaş Sevilla'yı ikna edebilirse De Jong'un menajeriyle temasa geçecek.

İSPANYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

2019 yılında PSV'den 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan tecrübeli yıldız beklentilerin altında kaldı. La Liga'da 69 maça çıkıp sadece 10 gol atabilen De Jong, geçtiğimiz yıl Inter'le oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde attığı 2 golle hafızalara kazındı.