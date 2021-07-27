Beşiktaş'ta transfer gündemi Luuk de Jong! İşte Sevilla'ya son teklif...





De Jong'un şu anda yan bağlarından bir sakatlığı bulunduğu ve Siyah-Beyazlılar'ın bu konuda gerekli araştırmaları yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Futbola De Graafschap altyapısında başlayan Luuk De Jong ardından Twente, Newcastle United ve Mönchengladbach formalarını giydi. 2019 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan tecrübeli yıldız beklentilerin altında kaldı. La Liga'da 69 maça çıkıp sadece 10 gol atabilen De Jong, geçtiğimiz yıl Inter'le oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde attığı 2 golle hafızalara kazındı.