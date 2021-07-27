Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.07.2021 11:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2021 12:01
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta transfer gündemi Luuk de Jong! İşte Sevilla'ya son teklif...

    Aboubakar'ın ardından forvet bölgesine henüz takviye yapamayan Beşiktaş'ta Luuk de Jong'un adı ön plana çıktı. Rotasını İspanya'ya kıran siyah-beyazlı ekip Hollandalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'ta gündem forvet! İşte Sevilla'ya son teklif...

    Forvet arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta Luuk de Jong ismi ön plana çıkmış durumda. Başta Diego Costa ve Mitrovic olmak üzere şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda anlaşma sağlayamayan Siyah-Beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı.



    Beşiktaş yönetimi bir süredir gündeminde yer alan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği De Jong için İspanyol kulübünün kapısını çaldı. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.



    Beşiktaş'ın Sevilla'ya kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif ettiği, ayrıca 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu önerdiği belirlendi. İspanya'dan gelen bilgilere göre 30 yaşındaki De Jong, teknik direktör Julen Lopetegui'nin yeni sezon planlarında yer almıyor.



        Ancak Sevilla'nın 2 yıl daha sözleşmesi olan De Jong'u bonservisiyle göndermek istediği, satın alma opsiyonunun zorunlu olması halinde ise kiralama önerisine sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş eğer Sevilla'yı ikna edebilirse hemen Hollandalı forvetin menajeriyle temasa geçecek.



        De Jong'un şu anda yan bağlarından bir sakatlığı bulunduğu ve Siyah-Beyazlılar'ın bu konuda gerekli araştırmaları yaptığı da gelen bilgiler arasında.
        Futbola De Graafschap altyapısında başlayan Luuk De Jong ardından Twente, Newcastle United ve Mönchengladbach formalarını giydi. 2019 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan tecrübeli yıldız beklentilerin altında kaldı. La Liga'da 69 maça çıkıp sadece 10 gol atabilen De Jong, geçtiğimiz yıl Inter'le oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde attığı 2 golle hafızalara kazındı.



        Geçen sezon La Liga'da 14'ü ilk 11 olmak üzere 38 maçta 1260 dakika süre alan De Jong 4 gol atabildi. Hollanda Milli Takımı formasını 38 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu rakip ağlara 8 gol bıraktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'li İBB'den Kovid-19 salgınına davetiye!
        Haberler Spor Beşiktaş'ta transfer gündemi Luuk de Jong! İşte Sevilla'ya son teklif...