Beşiktaş'ta transfer gündemi Luuk de Jong! İşte Sevilla'ya son teklif...

Forvet arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta Luuk de Jong ismi ön plana çıkmış durumda. Başta Diego Costa ve Mitrovic olmak üzere şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda anlaşma sağlayamayan Siyah-Beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı.
Beşiktaş yönetimi bir süredir gündeminde yer alan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği De Jong için İspanyol kulübünün kapısını çaldı. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Beşiktaş'ın Sevilla'ya kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif ettiği, ayrıca 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu önerdiği belirlendi. İspanya'dan gelen bilgilere göre 30 yaşındaki De Jong, teknik direktör Julen Lopetegui'nin yeni sezon planlarında yer almıyor.