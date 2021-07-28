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    • 28.07.2021 20:35
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    • 28.07.2021 20:35
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    GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray PSV maçı şifresiz mi?

    GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray PSV maçı şifresiz mi? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven’ı ağırlayacak. Hollanda’daki ilk maçı 5-1 kaybeden Galatasaray rövanş maçında farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler de GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte maçla ilgili merak edilen yayıncı bilgileri!

    takvim.com.tr
    GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

    GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray PSV maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Galatasaray bu akşam İstanbul'da PSV Eindhoven'ı konuk ediyor. Hollanda'da oynanan ilk mücadele PSV'nin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar da maçı şifresiz izleyip izleyemeyeceğini merak ediyor. Peki; GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte yanıtı!

    GS PSV MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

    Maçın şifresiz bir yayını bulunmuyor. Maçı canlı izlemek isteyenlerin D-Smart veya D-Smart GO üyeliğinin olması gerekiyor.

    GALATASARAY PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

    Avrupa yolculuğunda ilk maçında Hollanda'da ummadığı bir sonuç alan Galatasaray, rövanş maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV Eindhoven'i konuk edecek. Saat 20.00'de D-Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak'ın anlatımda olacağı gecede Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek.

    Eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Roger Schmidt'i yakından tanıyan, Hannover'ın eski teknik direktörü Kenan Koçak da analizleriyle programa renk katacak.

    Futbolseverler, PSV Eindhoven maçının ardından Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı diğer tur maçlarını da D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

    GS PSV MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!

    Mücadeleyi D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO üyeliği olanlar şifresiz izleyebilecek. Karşılaşma için şifresiz bir yayın bulunmuyor. Aşağıdaki bağlantıdan maçın canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçla ilgili tüm detayları takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY PSV MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        UEFA'nın deplasman golünü kaldırması nedeniyle Galatasaray'ın PSV'yi eleyebilmesi için rövanş maçını 5 farklı kazanması gerekiyor.

        Sarı kırmızılıların rakibini 4 farklı yenmesi durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.

        GALATASARAY - PSV MAÇI 11'LERİ

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

        PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Gakpo, Zahavi.

        MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!

        Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.
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        Haberler Spor GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray PSV maçı şifresiz mi?