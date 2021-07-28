GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Galatasaray PSV maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Galatasaray bu akşam İstanbul'da PSV Eindhoven'ı konuk ediyor. Hollanda'da oynanan ilk mücadele PSV'nin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar da maçı şifresiz izleyip izleyemeyeceğini merak ediyor. Peki; GS PSV maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte yanıtı!
GS PSV MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ?
Maçın şifresiz bir yayını bulunmuyor. Maçı canlı izlemek isteyenlerin D-Smart veya D-Smart GO üyeliğinin olması gerekiyor.
GALATASARAY PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa yolculuğunda ilk maçında Hollanda'da ummadığı bir sonuç alan Galatasaray, rövanş maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV Eindhoven'i konuk edecek. Saat 20.00'de D-Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak'ın anlatımda olacağı gecede Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek.
Eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Roger Schmidt'i yakından tanıyan, Hannover'ın eski teknik direktörü Kenan Koçak da analizleriyle programa renk katacak.
Futbolseverler, PSV Eindhoven maçının ardından Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı diğer tur maçlarını da D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO'dan takip edebilecek.
GS PSV MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!
Mücadeleyi D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO üyeliği olanlar şifresiz izleyebilecek. Karşılaşma için şifresiz bir yayın bulunmuyor. Aşağıdaki bağlantıdan maçın canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçla ilgili tüm detayları takip edebilirsiniz.