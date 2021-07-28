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    • 28.07.2021 22:31
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    Vitor Pereira’dan Serdar Dursun sürprizi! Taraftarlar bunu konuşuyor…

    Hollanda ekibi Zwolle ile oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sürpriz bir hamleye imza attı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Zwolle ile oynanan hazırlık maçında Serdar Dursun’a ilk 11’de şans veren Vitor Pereira, 30. Dakikada golcü oyuncuyu kenara aldı ve Valencia’yı sahaya sürdü. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Vitor Pereira’dan Serdar Dursun sürprizi! Taraftarlar bunu konuşuyor…

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sürpriz bir hamleye imza attı.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Zwolle ile oynanan hazırlık maçında Serdar Dursun'a ilk 11'de şans veren Vitor Pereira, 30. dakikada golcü oyuncuyu kenara aldı ve Valencia'yı sahaya sürdü.

    Pereira'nın bu kararı büyük bir şaşkınlık yarattı. Serdar Dursun'un kulübeye gelirken herhangi bir sakatlığı olmadığı görülürken, golcü futbolcunun oyundan alınması sonrası taraftarlar sosyal medya üzerinden konuyla ilgili birçok paylaşım yaptı.

        Pereira'nın Serdar'ı 30. dakikada oyundan almsanını yanlış olduğu görüşünde birleşen Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Pereira, hazırlık maçı olmasına rağmen Serdar'ı ilk yarı bitmeden oyundan alarak öz güvenini kırdı. Hatalı bir değişiklik yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

        Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden olan Serdar Dursun'un da oyundan alındıktan sonra bir hayli üzgün olduğu görüldü.

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        Haberler Spor Vitor Pereira’dan Serdar Dursun sürprizi! Taraftarlar bunu konuşuyor…