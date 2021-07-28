Vitor Pereira’dan Serdar Dursun sürprizi! Taraftarlar bunu konuşuyor…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sürpriz bir hamleye imza attı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Zwolle ile oynanan hazırlık maçında Serdar Dursun'a ilk 11'de şans veren Vitor Pereira, 30. dakikada golcü oyuncuyu kenara aldı ve Valencia'yı sahaya sürdü.
Pereira'nın bu kararı büyük bir şaşkınlık yarattı. Serdar Dursun'un kulübeye gelirken herhangi bir sakatlığı olmadığı görülürken, golcü futbolcunun oyundan alınması sonrası taraftarlar sosyal medya üzerinden konuyla ilgili birçok paylaşım yaptı.