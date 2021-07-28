Vitor Pereira’dan Serdar Dursun sürprizi! Taraftarlar bunu konuşuyor…

Pereira'nın bu kararı büyük bir şaşkınlık yarattı. Serdar Dursun'un kulübeye gelirken herhangi bir sakatlığı olmadığı görülürken, golcü futbolcunun oyundan alınması sonrası taraftarlar sosyal medya üzerinden konuyla ilgili birçok paylaşım yaptı.