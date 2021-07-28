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    • 28.07.2021 19:37
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    • 28.07.2021 19:37
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    GS PSV maçı canlı izle! 28 Temmuz Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV maçı canlı yayın izleme yolları!

    GS PSV maçı canlı izle! Galatasaray PSV maçı canlı yayın sarı kırmızılı futbol severler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahaya çıkıyor. PSV Eindhoven’a ilk maçı 5-1 kaybeden Galatasaray rövanşta bir mucizenin peşinde olacak. Saat 21:00’de başlayacak mücadele merakla bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler, GS PSV maçı canlı izleme ekranını sorguluyor.

    takvim.com.tr
    Galatasaray PSV maçı canlı anlatım izleme ekranı!

    GS PSV maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı Galatasaray PSV canlı yayın günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Saat 21:00'de başlayacak mücadelede temsilcimiz Galatasaray bir mucizeye imza atmaya çalışacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı 5-1 kaybeden sarı kırmızılı ekibin rövanşta nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Haberimizden GS PSV maçı canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

    GALATASARAY PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

    Avrupa yolculuğunda ilk maçında Hollanda'da ummadığı bir sonuç alan Galatasaray, rövanş maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV Eindhoven'i konuk edecek. Saat 20.00'de D-Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak'ın anlatımda olacağı gecede Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek.

    Eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Roger Schmidt'i yakından tanıyan, Hannover'ın eski teknik direktörü Kenan Koçak da analizleriyle programa renk katacak.

    Futbolseverler, PSV Eindhoven maçının ardından Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı diğer tur maçlarını da D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

    GS PSV MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!

    Mücadeleyi D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO üyeliği olanlar şifresiz izleyebilecek. Karşılaşma için şifresiz bir yayın bulunmuyor. Aşağıdaki bağlantıdan maçın canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçla ilgili tüm detayları takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY PSV MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        UEFA'nın deplasman golünü kaldırması nedeniyle Galatasaray'ın PSV'yi eleyebilmesi için rövanş maçını 5 farklı kazanması gerekiyor.

        Sarı kırmızılıların rakibini 4 farklı yenmesi durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.

        GALATASARAY - PSV MAÇI 11'LERİ

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

        PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Gakpo, Zahavi.

        MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!

        Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.
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