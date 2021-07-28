Galatasaray’ın teklifini takvim açıklıyor! Morutan için 4 taksitle 8 milyon Euro

Cimbom ikinci Rumen için bastırıyor!.. Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar şimdi de Olimpiu Morutan'ın transferi konusunda büyük bir çaba gösteriyor. Takvim'in ulaştığı bilgilere göre Galatasaray 22 yaşındaki orta alan oyuncusu için kesinin ağzını tamamen açtı.

CİMBOM'UN ŞARTI TAKSİT!

Yönetim Steaua Bükreş'e 4 yılda ödemek koşuluyla 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Alınan bilgilere göre Rumen kulübü ise Morutan için peşin olarak 10 milyon Euro talep ediyor.

10 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİR

Steaua Bükreş ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay talep ediyor. Galatasaray'ın 4 taksitle ödemek şartıyla 10 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM YOĞUN BİR MESAİDE

Ancak Rumenler'in parayı peşin olarak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Yönetim bu sorunu çözmek için Rumen kulübü ile temaslarını sürdürüyor.

TERİM: MORUTAN'I İSTERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Morutan transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, "Morutan çok kaliteli bir futbolcu. Kendisini uygun bir maliyetle alınması durumunda elbette isterim. Gelişmeleri bekleyip göreceğiz" yorumunu yaptı.

G.SARAY'A GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

22 yaşındaki Olimpiu Morutan, Galatasaray'da oynamak istediğini her fırsatta dile getiriyor.