2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Bayram Malkan çeyrek finale çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.
BOKSTA ERKEKLER 81 KİLODA BAYRAM MALKAN, ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bayram Malkan, Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı rakibiyle karşılaştı. İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bayram'ın çeyrek final maçı 30 Temmuz Cuma günü olacak.
BAKAN TEBRİK ETTİ
Çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti. Kokugikan Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inen Kasapoğlu, burada milli sporcuyla bir araya geldi. Bayram'ı tebrik eden Kasapoğlu, milli sporcuya sonraki turlarda başarı diledi.
YÜZMEDE KADINLAR 4X200 SERBEST STİL BAYRAK TAKIMI, ELEMELERİ GEÇEMEDİ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yüzmede kadınlar 4x200 serbest stil bayrak takımı, finale çıkamadı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirilen elemelerde milli sporcular Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş havuza girdi. İlk seride yüzen milli sporcular, 8.10.96'lık derecesiyle 7. oldu.
Genel sıralamada 13. olan ve son 8 arasına kalamayan ay-yıldızlılar elendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi.