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    • 28.07.2021 15:18
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Bayram Malkan çeyrek finale çıktı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finale çıktı. Yüzmede ise kadınlar 4x200 serbest stil bayrak takımı, finale çıkamadı.

    AA
    Tokyo'da Türkiye rüzgarı! Çeyrek finale yükseldi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.



    BOKSTA ERKEKLER 81 KİLODA BAYRAM MALKAN, ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Bayram Malkan, Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı rakibiyle karşılaştı. İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bayram'ın çeyrek final maçı 30 Temmuz Cuma günü olacak.


    BAKAN TEBRİK ETTİ
    Çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti. Kokugikan Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inen Kasapoğlu, burada milli sporcuyla bir araya geldi. Bayram'ı tebrik eden Kasapoğlu, milli sporcuya sonraki turlarda başarı diledi.



    YÜZMEDE KADINLAR 4X200 SERBEST STİL BAYRAK TAKIMI, ELEMELERİ GEÇEMEDİ
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yüzmede kadınlar 4x200 serbest stil bayrak takımı, finale çıkamadı.

    Tokyo Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirilen elemelerde milli sporcular Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş havuza girdi. İlk seride yüzen milli sporcular, 8.10.96'lık derecesiyle 7. oldu.

    Genel sıralamada 13. olan ve son 8 arasına kalamayan ay-yıldızlılar elendi.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi.

        Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo bronz madalya mücadelesine çıkan milli sporcu, Özbek Davlat Bobonov'a ippon ile mağlup oldu.

        Mihael Zgank, Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı.



        DEFNE TAÇYILDIZ FİNALE ÇIKAMADI
        Oyunların beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı.

        Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.

        İki seri şeklinde yüzülen ve 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti.



        BADMİNTONDA NESLİHAN YİĞİT ÇİNLİ SPORCU CHEN'E 2-0 YENİLDİ VE ELENDİ
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi.

        Musashino Forest Plaza'da dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan Neslihan Yiğit, güçlü rakibi karşısında 2-0 kaybetti.

        Olimpiyat elemelerinde 1 numaralı seribaşı olarak dikkati çeken Chen, ilk seti 21-14, ikinci seti ise 21-9 kazanarak iki maçını da galibiyetle tamamladı. Chen, A Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.

        Neslihan ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci olarak elendi.

            HALTERDE MADALYA GELMEDİ
            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden iki genç halterci madalyanın uzağında kaldı. Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Türkiye adına Muhammed Furkan Özbek ile Nuray Levent podyuma çıktı.

            Oyunların ikinci gününde halterde 67 kilo finallerinde podyuma çıkan 20 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek, istediği sonucu alamadı.

            Koparmada ilkinde 142 kilo kaldıran Muhammed Furkan, iki kez 145 kiloyu denedi ama başarılı olamadı. Silkmede de 173 kiloyu üç denemesinde de kaldıramayan Muhammed Furkan oyunları madalya alamadan tamamladı.

            Olimpiyatların 4. gününde bir diğer genç halterci Nuray Levent ise oyunları 9. sırada bitirdi.

            Koparmadaki ilk hakkında 97 kilo, ikinci hakkında 100 kilo kaldıran Nuray, üçüncü ve son hakkında başarılı olamadı.

            Silkmede podyuma bir kez daha gelen Nuray, 116 kiloyu kaldırarak iyi başladı. İkinci hakkında 120 kilo kaldırmayı başaran Nuray, son hakkında 124 kiloyu denedi ama bunda başarılı olamayınca 64 kilo A Grubu'nda 9.'lukta kaldı.

            HALTERDE TÜRKİYE'NİN 11 MADALYASI VAR
            Türkiye, olimpiyat oyunlarında halter branşında 8 altın, bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

            Seul 1988'de Naim Süleymanoğlu altı dünya ve dokuz olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Süleymanoğlu, Barcelona 1992'de ikinci kez Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

            Naim Süleymanoğlu Atlanta 1996'da üst üste üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak halter tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bu olimpiyatta ayrıca Halil Mutlu altın madalyanın sahibi oldu.

            Sydney 2000'de Halil Mutlu ikinci kez katıldığı olimpiyat oyunlarında yine altın madalya kazandı.

            Halil Mutlu Atina 2004'te bir kez daha altın madalya kazanarak Naim Süleymanoğlu'nun ardından olimpiyatlarda üst üste üç kez altı kazanan sporcu oldu. Taner Sağır da Türkiye'ye bu oyunlarda bir altın madalya daha kazandırmayı başardı.

            Atina'da ayrıca kadınlarda Nurcan Taylan, altın madalya kazanarak olimpiyatlarda bu başarıyı gösteren ilk kadın Türk sporcu olarak tarihe geçti. Aynı oyunlarda Reyhan Arabacıoğlu ile Sedat Artuç da bronz madalya elde etti.

            Türk sporcular Rio 2016'yı da boş geçmedi. Daniyar İsmailov, bu oyunlarda Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.

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            Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Bayram Malkan çeyrek finale çıktı