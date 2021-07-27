Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.07.2021 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2021 12:59
    ABONE OL

    Galatasaray Hollandalı sol bekine kavuşuyor

    Galatasaray'ın sol bek pozisyonu için anlaşma sağladığı Patrick van Aanholt bugün İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçecek Hollandalı isim daha sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Galatasaray Hollandalı sol bekine kavuşuyor

    Uzun süren sol bek arayışlarının ardından Patrick van Aanholt ile anlaşma sağlayan Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Kamuoyu Aytınlatma Platformu'na bildirilen Hollandalı yıldız bugün TK 1952 sefer sayılı uçakla 15.50 sularında İstanbul'da olacak.



    Sağlık kontrolünden geçecek olan Van Aanholt ardından Türk Telekom Stadı'nı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ni gezecek. 3 yıllık sözleşme imzalanacak olan 30 yaşındaki futbolcunun transferinin akşam saatlerinde resmen açıklanması bekleniyor.



    Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Van Aanholt için bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıllık 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak olan yıldız futbolcunun imza parasının da bulunmadığı öğrenildi.



        Euro 2020'ye son 16 turunda veda eden Hollanda'nın banko ismi olan tecrübeli yıldız 4 maçta da ilk 11'de forma giydi.



        İngiliz kulübüyle yollarını ayıran Van Aanholt daha önce Chelsea, Leicester, Wigan ve Vitesse gibi takımlarda görev yaptı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seni gidi çakma solcu
        Haberler Spor Galatasaray Hollandalı sol bekine kavuşuyor