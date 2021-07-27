Galatasaray Hollandalı sol bekine kavuşuyor

Uzun süren sol bek arayışlarının ardından Patrick van Aanholt ile anlaşma sağlayan Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Kamuoyu Aytınlatma Platformu'na bildirilen Hollandalı yıldız bugün TK 1952 sefer sayılı uçakla 15.50 sularında İstanbul'da olacak.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Van Aanholt ardından Türk Telekom Stadı'nı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ni gezecek. 3 yıllık sözleşme imzalanacak olan 30 yaşındaki futbolcunun transferinin akşam saatlerinde resmen açıklanması bekleniyor.
Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Van Aanholt için bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıllık 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak olan yıldız futbolcunun imza parasının da bulunmadığı öğrenildi.