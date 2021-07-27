10 milyon Euro ver Morutan'ı al

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Steaua Bükreş kulübünün sahibi olan Gigi Becali, Rumen basınına flaş açıklamalar yaptı. Becali, "Galatasaray eğer 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım" ifadesini kullandı.