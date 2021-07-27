10 milyon Euro ver Morutan'ı al

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Olimpiu Morutan hakkında kulüp başkanından flaş bir açıklama geldi. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği genç yıldızın bonservis bedelini açıkladı. 63 yaşındaki başkan, "Galatasaray'dan resmi bir teklif yok. Morutan 20 milyon Euro değerinde fakat onu yarı fiyatına satacağım. Bana 10 milyon Euro verirlerse Morutan'ı satarım" ifadelerini kullandı. 2018 yılında 700 bin euro karşılığında FC Botosani'den transfer edilen Morutan, bu sezon 3 karşılamada 1 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre 2.8 milyon Euro güncel piyasa değeri olan genç oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Rumen basınına göre Galatasaray 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
MÜTHİŞ BİR YETENEK
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Morutan, Romen futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Oynadığı futbol ve attığı gollerle devleri peşinden koşturuyor.
MÜTHİŞ BİR YETENEK
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Morutan, Romen futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Oynadığı futbol ve attığı gollerle devleri peşinden koşturuyor.