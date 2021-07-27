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    Aslan’ın yeni avı David Zima! Luyindama ile yollar ayrılırsa...

    Transferde genç isimlere yönelen Cimbom gözden düşen Luyindama’yı elden çıkarmayı planlıyor. Galatasaray, Kongolu yıldızın yerine scout ekibinin önerdiği Slavia Prag’ın 20 yaşındaki stoperi David Zima’yı kadrosuna monte etmeyi düşünüyor.

    Aslan’ın yeni avı David Zima
    G.Saray'da gençlik ateşi sönmüyor... Sarı-Kırmızılılar, stoper hattını da genç bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, performansıyla gözden düşen Luyindama'yı satarak kadroda genç bir isme yer açmayı planlıyor. Aslan böylece gençlik operasyonuna devam edecek.

    ÖNCE GÖNDERMESİ GEREKİYOR
    Aslan'ın Luyindama'yı takımdan gönderdikten sonraki hedefi ise Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki stoper David Zima... Luyindama gittikten sonra Çek futbolcu ile temas kurulacak.

    SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
    Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

    ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR
    Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi. David Zima, ön liberoda da oynayabiliyor.

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    Diren Tunus
    Haberler Spor Aslan’ın yeni avı David Zima! Luyindama ile yollar ayrılırsa...