Transferde genç isimlere yönelen Galatasaray, gözden düşen stoperi Christian Luyindama'yı elden çıkarmayı planlıyor.
Galatasaray, Kongolu yıldızın yerine scout ekibinin önerdiği Slavia Prag'ın 20 yaşındaki stoperini kadrosuna monte etmeyi düşünüyor.
HEDEF DAVID ZIMA
Aslan'ın Luyindama'yı takımdan gönderdikten sonraki hedefi ise Slavia Prag forması giyen David Zima… Luyindama ayrıldıktan sonra Çek futbolcu ile temas kurulacak.
PİYASA DEĞERİ 7,5 MİLYON EURO
Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.
1.90 mt. boyundaki genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi.