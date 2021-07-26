Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Galatasaray 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Steaua Bükreş kulübünün sahibi olan Gigi Becali, Rumen basınına flaş açıklamalar yaptı. Becali, "Galatasaray eğer 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım" ifadesini kullandı.
26.07.2021 13:44
- Son Güncelleme: 26.07.2021 13:44
Rumen basınına önceki gün yansıyan haberlere göre ise Sarı-Kırmızılılar 21 yaşındaki orta alan oyuncusu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkarmış ancak Steaua Bükreş 15 milyon Euro istemişti.
Scout ekibinin 2 yıldır takip ettiği bir isim olan Morutan, Rumen futbolunun en önemli genç yeteneği olarak gösteriliyor.
Morutan bugüne kadar yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da oynama fikrine çok sıcak baktığını net şekilde dile getirdi.