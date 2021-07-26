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Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Galatasaray 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Steaua Bükreş kulübünün sahibi olan Gigi Becali, Rumen basınına flaş açıklamalar yaptı. Becali, "Galatasaray eğer 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım" ifadesini kullandı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
26.07.2021 13:44 - Son Güncelleme: 26.07.2021 13:44
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Galatasaray 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım

Rumen basınına önceki gün yansıyan haberlere göre ise Sarı-Kırmızılılar 21 yaşındaki orta alan oyuncusu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkarmış ancak Steaua Bükreş 15 milyon Euro istemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Galatasaray 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım

Becali'nin son yaptığı açıklamanın ardından transferin gerçekleşme ihtimali yükselmiş durumda.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Galatasaray 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım

Scout ekibinin 2 yıldır takip ettiği bir isim olan Morutan, Rumen futbolunun en önemli genç yeteneği olarak gösteriliyor.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Galatasaray 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım

Teknik direktör Fatih Terim de orta alan ve hücumun birçok bölgesinde oynayabilen genç yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Galatasaray 10 milyon Euro verirse Morutan'ı satarım

Morutan bugüne kadar yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da oynama fikrine çok sıcak baktığını net şekilde dile getirdi.