Son dakika: Sacha Boey resmen Galatasaray'da!

Galatasaray daha önce takvim.com.tr'nin duyurduğu Sacha Boey transferini açıkladı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr Galatasaray'ın sağ bek transferi için büyük bir gizlilikle yürüttüğü operasyon sonrası Fransız futbolcu Sacha Boey ile anlaşma sağladığını duyurmuş Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcuyu pazar günü İstanbul'a getireceğini aktarmıştı.