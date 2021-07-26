Son dakika: Sacha Boey resmen Galatasaray'da!

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Takvim.com.tr Galatasaray'ın sağ bek transferi için büyük bir gizlilikle yürüttüğü operasyon sonrası Fransız futbolcu Sacha Boey ile anlaşma sağladığını duyurmuş Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcuyu pazar günü İstanbul'a getireceğini aktarmıştı.