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    • Spor
    • 26.07.2021 19:08
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    • 26.07.2021 19:20
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    Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE

    Son dakika spor haberleri... 2021-2022 Süper Lig sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. A Spor'dan yayınlanan maçı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE

    2021-2022 Süper Lig sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    A Spor'dan yayınlanan maçı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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    TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

    Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut

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