Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE

2021-2022 Süper Lig sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
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TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut