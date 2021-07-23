Galatasaray Sacha Boey transferini bitirdi! İşte geliş tarihi…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sağ bek Sacha Bouey'in transferini bitirdi.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA

Sağ bek transferi için büyük bir gizlilikle yürüttüğü operasyon sonrası Fransız futbolcu Sacha Boey ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu pazar günü İstanbul'a getiriyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşma sağladığı Boey, pazar günü İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.

YILLIK 1 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray'ın genç futbolcunun bonservisi için kulübü Rennes ile 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, oyuncunun alacağı ücretin ise yılık 1 milyon Euro'nun altında olacağı öğrenildi.

Geçen sezon kiralık olarak Dijon forması giyen ve Galatasaray scout ekibinin bir süredir yakından takip ettiği Sacha Bouey, Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.