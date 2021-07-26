Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.07.2021 16:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 16:38
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta yetki krizi istifa ile sonuçlandı! Erdal Torunoğullları görevini bıraktı

    Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğullları, transfer komitesindeki görevini bıraktı. Torunoğulları'nın transfer komitesine veda etmesinin sebebinin yaşanılan yetki krizi sebebiyle kaynaklandığı ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile transferler konusunda sorun yaşadığı bilinen Erdal Torunoğulları'nın yeni sezon öncesi yürütülen transfer harekatında yetkilerinin sınırlandırılmasının ardından, transfer komitesindeki görevinden ayrıldığı öğrenildi.

    Geçen sezon Torunoğulları ile transferde ters düşen Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme görüşmelerinde, "Transferde yetki bende olmalı" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

    Sergen Yalçın'ın takımda kalmasının üzerine Torunoğulları'nın bu sezon için transferlere müdahil olmadığı ve görüşülen isimlerin Yalçın'ın yönetime bildirdiği isimler olduğu ortaya çıktı. Erdal Torunoğulları ise bu durumunun üzerine sağlık sorunlarını gerekçe göstererek transfer komitesindeki görevinden ayrıldı.

    Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığındaki yönetimde yer alan Erdal Torunoğulları daha önce Fikret Orman döneminde de transfer komitesinde yer almıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Darbeye güzelleme
    Haberler Spor Beşiktaş'ta yetki krizi istifa ile sonuçlandı! Erdal Torunoğullları görevini bıraktı