Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile transferler konusunda sorun yaşadığı bilinen Erdal Torunoğulları'nın yeni sezon öncesi yürütülen transfer harekatında yetkilerinin sınırlandırılmasının ardından, transfer komitesindeki görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Geçen sezon Torunoğulları ile transferde ters düşen Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme görüşmelerinde, "Transferde yetki bende olmalı" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.





Sergen Yalçın'ın takımda kalmasının üzerine Torunoğulları'nın bu sezon için transferlere müdahil olmadığı ve görüşülen isimlerin Yalçın'ın yönetime bildirdiği isimler olduğu ortaya çıktı. Erdal Torunoğulları ise bu durumunun üzerine sağlık sorunlarını gerekçe göstererek transfer komitesindeki görevinden ayrıldı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığındaki yönetimde yer alan Erdal Torunoğulları daha önce Fikret Orman döneminde de transfer komitesinde yer almıştı.