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    Fener’de Kenedy sürprizi

    3-4-3 sistemiyle Fenerbahçe’yi yeni sezona hazırlayan Pereira, hücum özellikleri yüksek olan bir sol beki takımında görmek istediğini yönetime bildirdi... Sarı-Lacivertli kurmaylar geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Brezilyalı Kenedy için Chelsea kulübü ile temasa geçti ve İngilizler'e ilk teklifini iletti.

    Fener’de Kenedy sürprizi
    Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve nokta atış transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isme daha kancayı taktı. 3-4-3 sistemini takımına yerleştirmeye çalışan Vitor Pereira hücum özellikleri olan bir sol bekin transfer edilmesini yönetimden talep etti.

    KENEDY'NİN BONSERVİSİ CHELSEA'DE
    Sarı-lacivertli kurmaylar geçtiğimiz sezon da adın geçen bir ismi gündemine alarak harekete geçti. Bonservisi Chelsea'de olan Brezilyalı sol bek Kenedy için ilk teklif yapıldı.

    TEKLİF OPSİYONLU KİRALAMA
    Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren Kenedy için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki gürüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

    PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
    Chelsea'nin Kenedy'yi yeni sezonda da kadroda düşünmediği öğrenilirken başka kulüplerin de teklifi soz konusu. 25 yaşındaki Kenedy'nin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro civarında.


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