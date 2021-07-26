Cimbom’da gençlik ateşi

G.Saray özellikle genç isimlere yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu konuda ilk adımı geçen sezon devre arasında atan Sarı-Kırmızılılar 22 yaşındaki Gedson Fernandes, 23'lük Mostafa Mohamed, 21'lik Halil Dervişoğlu, 23'lük Henry Onyekuru ve 27'lik DeAndre Yedlin'i kadrosuna katmıştı. Bu sezon 6 transfer yapan Cimbom, ağırlıklı olarak genç oyunculara imza attırdı. Aslan yeni sezon öncesi 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau ve 20 yaşındaki Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Ayrıca 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ve 28 yaşındaki Aytaç Kara transfer edildi. Yeni transferler içinde 30 yaş üstü tek isim 31 yaşındaki Patrick van Aanholt oldu.
CİCALDAU İDMANA ÇIKTI
G.Saray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau dün Sarı-Kırmızılı takım ile antrenmanına çıktı.
BERKAN KUTLU'DA FARK İYİCE AZALDI!
Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalırını sürdüren G.Saray, Alanyalı Berkan Kutlu transferinde sona yaklaşıyor. Genç yıldız için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Akdeniz ekibi 4'e indi. 3 milyon Euro'ya kadar çıkan Aslan, Alanya'yı ikna etmeyi başardı.
FEGHOULİ'DEN SÜRPRİZ HAMLE!
G.Saray'daki geleceği merak konusu olan Feghouli'den flaş bir hamle geldi. Cezayirli yıldız, sosyal medya hesabının biyografi bölümünden Galatasaray yazısını kaldırdı. Yıldız oyuncunun bu hamlesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
CİCALDAU İDMANA ÇIKTI
G.Saray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau dün Sarı-Kırmızılı takım ile antrenmanına çıktı.
BERKAN KUTLU'DA FARK İYİCE AZALDI!
Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalırını sürdüren G.Saray, Alanyalı Berkan Kutlu transferinde sona yaklaşıyor. Genç yıldız için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Akdeniz ekibi 4'e indi. 3 milyon Euro'ya kadar çıkan Aslan, Alanya'yı ikna etmeyi başardı.
FEGHOULİ'DEN SÜRPRİZ HAMLE!
G.Saray'daki geleceği merak konusu olan Feghouli'den flaş bir hamle geldi. Cezayirli yıldız, sosyal medya hesabının biyografi bölümünden Galatasaray yazısını kaldırdı. Yıldız oyuncunun bu hamlesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.