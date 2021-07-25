Galatasaray’a gençlik aşısı! Gedson, Mostafa Mohamed, Onyekuru, Yedlin…

Bu sezon şu ana kadar 6 transfer yapan Galatasaray yine ağırlıklı olarak genç oyunculara imza attırdı. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau ve 20 yaşındaki Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Ayrıca 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ve 28 yaşındaki Aytaç Kara transfer edildi. Yeni transferler içinde 30 yaş üstü tek isim 31 yaşındaki Patrick van Aanholt oldu.