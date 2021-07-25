Galatasaray’a gençlik aşısı! Gedson, Mostafa Mohamed, Onyekuru, Yedlin…
Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray özellikle genç isimlere yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz sezonun ilk devresinde oynanan Beşiktaş maçının ardından transferde artık genç isimlere yöneleceklerinin vurgusunu yapmıştı.
Bu konuda ilk adımı yine geçen sezon devre arasında atan Sarı-Kırmızılılar 22 yaşındaki Gedson Fernandes, 23 yaşındaki Mostafa Mohamed, 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu, 23 yaşındaki Henry Onyekuru ve 27 yaşındaki DeAndre Yedlin'i kadrosuna katmıştı.
Bu sezon şu ana kadar 6 transfer yapan Galatasaray yine ağırlıklı olarak genç oyunculara imza attırdı. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau ve 20 yaşındaki Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Ayrıca 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ve 28 yaşındaki Aytaç Kara transfer edildi. Yeni transferler içinde 30 yaş üstü tek isim 31 yaşındaki Patrick van Aanholt oldu.
Son 2 transfer döneminde 30 yaş üstü sadece 1 futbolcuya imza attıran Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha önceki 30 yaş üstü tam 8 ismi transfer etmişti.
Galatasaray'ın son 2 transfer döneminde yaptığı 11 transferin yaş ortalaması ise sadece 24.2 oldu. Listesinde Berkan Kutlu, Gedson Fernandes ve Olimpiu Morutan gibi isimler olan Sarı-Kırmızılılar'ın gençlik hamlesini önümüzdeki günlerde de sürdürmesi bekleniyor.