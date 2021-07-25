6.5 milyon Euro’ya Galatasaray’da

Galatasaray'ın dün İstanbul'a getirdiği yeni transferi Alexandru Cicaldau, Sarı-Kırmızılı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu için kulübü Universitatea Craiova'ya üç yıl içerisinde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Ayrıca 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olarak belirlendiği duyruldu

Sarı-Kırmızılılar, futbolcunun alacağı maaşı KAP'a bildirmese de Cicaldau'nun senelik 1 milyon Euro ücret alacağı belirtiliyor. Galatasaray ile remi sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Cicaldau, "Galatasaray'da olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sıcak karşılama için hepinize teşekkür ederim. Hazırım ve başlamak için sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, kariyerinde 14 kez Romanya Milli Takımı formasını giydi. Bu maçlarda iki kez rakip fileleri sarstı.