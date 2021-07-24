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    • 24.07.2021 18:55
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    • 24.07.2021 21:12
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    Trabzonspor ile Başakşehir yenişemedi

    Yeni sezon öncesi birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçında Aykut Kocaman yönetiminde sezona iyi bir giriş yapmak isteyen Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Haberin detayları...

    Riva'da sessiz prova

    Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaştı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

    Riva'daki ilk 2 hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3, Bandıramspor'u da 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, böylece ilk kez takıldı.

    HAMSIK İLK MAÇINDA ÇIKTI

    Bu arada Trabzonspor'un yıldız transferi Slovak orta saha Marek Hamsik, bordo mavili formayla ilk kez sahaya çıktı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'le oynadığı hazırlık maçının 60. dakikasında oyuna dahil olan Hamsik taraftarların alkışları eşliğinde sahaya girdi.

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