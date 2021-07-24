Galatasaray transferde hız kesmiyor! Aliou Dieng atağı



TERİM TRANSFERİN BİTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu transferin bitirilmesini çok istiyor. Yönetimle sürekli temas halinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahaya dinamizm katacak genç yıldız için tüm fedakarlığın yapılması için baskı yapıyor.