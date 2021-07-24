Galatasaray transferde hız kesmiyor! Aliou Dieng atağı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Van Aanholt, Boey ve Cicaldau transferlerinden sonra hızını düşürmüyor... Dün gece birkaç saat içinde 3 transferi duyuran Sarı-Kırmızılılar eski gözdesi için yeni bir hamlede daha bulundu.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Mısır ekibinin bu teklifini düşündüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
TERİM TRANSFERİN BİTİRİLMESİNİ İSTİYOR
Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu transferin bitirilmesini çok istiyor. Yönetimle sürekli temas halinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahaya dinamizm katacak genç yıldız için tüm fedakarlığın yapılması için baskı yapıyor.