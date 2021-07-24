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    • Spor
    • 24.07.2021 14:08
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    • 24.07.2021 14:08
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    Galatasaray transferde hız kesmiyor! Aliou Dieng atağı

    Şampiyonlar Ligi'nde aldığı farklı mağlubiyet sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray dün akşam peş peşe 3 ismi kadrosuna katmıştı. Transferde hız kesmeyen Cimbom Al Ahli’de forma giyen eski gözdesi 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için yeni bir hamlede daha bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan Dieng atağı

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Van Aanholt, Boey ve Cicaldau transferlerinden sonra hızını düşürmüyor... Dün gece birkaç saat içinde 3 transferi duyuran Sarı-Kırmızılılar eski gözdesi için yeni bir hamlede daha bulundu.



    PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Mısır ekibinin bu teklifini düşündüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.


    TERİM TRANSFERİN BİTİRİLMESİNİ İSTİYOR
    Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu transferin bitirilmesini çok istiyor. Yönetimle sürekli temas halinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahaya dinamizm katacak genç yıldız için tüm fedakarlığın yapılması için baskı yapıyor.

        Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 mt. boyundaki Dieng, bitmek bilmez enerjisiyle orta sahaya büyük güç katacak kapasitede. Malili oyuncu 12 kez milli formayı giyerken 1 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        2019 yılında Cezayir ekibi MC Alger'den Al Ahli'ye 1.1 milyon Euro'ya transfer olan Dieng, kariyerinde 133 karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken 8 de asist yapmayı başardı. Dieng'in sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

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