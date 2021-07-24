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    • 24.07.2021 14:42
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    Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçı programı belli oldu!

    Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak.Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık döneminde daha önce Romanya ekibi Csikszereda ve Süper Lig'den Kasımpaşa ile maçlar oynamıştı.

    AA
    Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu

    Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği, PEC Zwolle (Hollanda), Greuther Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacağı belirtildi.

    TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynanacak müsabakanın Ankara'da, diğer karşılaşmaların ise İstanbul'da yapılacağı ifade edildi.

    Sarı-lacivertli takımın hazırlık maçı programı şöyle:

    26 Temmuz:

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe

        28 Temmuz:

        Fenerbahçe-PEC Zwolle

        31 Temmuz:

        Fenerbahçe-Greuther Fürth

        4 Ağustos:

        Fenerbahçe-Dinamo Kiev

        Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık döneminde daha önce Romanya ekibi Csikszereda ve Süper Lig'den Kasımpaşa ile maçlar oynamıştı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçı programı belli oldu!