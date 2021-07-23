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    • 23.07.2021 19:24
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    Son dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau transferini resmen açıkladı

    Son dakika haberleri... Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Son dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau transferini resmen açıkladı

    Son dakika haberleri... Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau transferini daha önce duyurmuştu.

    Alexandru Cicaldau geçen sezon gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı.

    Romanya Milli Takımı'nda 14 kez görev yapan genç yıldız sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau transferini resmen açıkladı