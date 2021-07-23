Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Terim veto etti bekler yetişmedi

    Teknik Direktör Fatih Terim Alioski ve Larsen'i yaşı ilerlediği için geri çevirdi. İkiliye ödenecek paranın Gedson ve Ghezzal transferine harcanmasını istedi.

    Terim veto etti bekler yetişmedi

    PSV'ye farklı bir skorla yenilen Galatasaray'da taraftarlar transferde ağır kalınmasından dolayı bir hayli gergin... Sarı-Kırmızılı Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken TAKVİM yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasında diyaloğu açıklıyor... Galatasaray Yönetimi, sağ ve sol bek transferinde önemli iki isimle el sıkıştı. Bu isimler Udinese'nin sağ beki Larsen ve bonservisi elinde olan makedon Alioski idi...

    İKİSİ DE ÖNEMLİ OYUNCU AMA!
    Galatasaray     Yönetimi, bu iki ismi Fatih Terim'e sundu. Ancak tecrübeli teknik adamdan ummadığı bir cevap aldı. Terim, "Larsen ve Alioski önemli oyuncular. Ancak Larsen'in yaşı fazla... Ve iki oyuncu da bir hayli maliyetli. Bu iki isme ayıracağımız parayı Gedson ve Ghezzal transferinde kullanmalıyız" dedi.

    TARAFTARLAR TRANSFER BEKLİYOR
    Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi bekleme kararı aldı... Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven karşısında alınan farklı yenilgi nedeniyle transferde acele etmeme kararı aldı... Ancak Galatasaray taraftarı transferlerin bir an önce gerçekleşmesini istiyor... Sarı-Kırmızılılar'da yönetim ve Terim şu anda fikir ayrılığı yaşıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sen neden panik yaptın Ergün!
    Haberler Spor Terim veto etti bekler yetişmedi