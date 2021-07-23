Terim veto etti bekler yetişmedi

PSV'ye farklı bir skorla yenilen Galatasaray'da taraftarlar transferde ağır kalınmasından dolayı bir hayli gergin... Sarı-Kırmızılı Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken TAKVİM yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasında diyaloğu açıklıyor... Galatasaray Yönetimi, sağ ve sol bek transferinde önemli iki isimle el sıkıştı. Bu isimler Udinese'nin sağ beki Larsen ve bonservisi elinde olan makedon Alioski idi...

İKİSİ DE ÖNEMLİ OYUNCU AMA!

Galatasaray Yönetimi, bu iki ismi Fatih Terim'e sundu. Ancak tecrübeli teknik adamdan ummadığı bir cevap aldı. Terim, "Larsen ve Alioski önemli oyuncular. Ancak Larsen'in yaşı fazla... Ve iki oyuncu da bir hayli maliyetli. Bu iki isme ayıracağımız parayı Gedson ve Ghezzal transferinde kullanmalıyız" dedi.

TARAFTARLAR TRANSFER BEKLİYOR

Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi bekleme kararı aldı... Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven karşısında alınan farklı yenilgi nedeniyle transferde acele etmeme kararı aldı... Ancak Galatasaray taraftarı transferlerin bir an önce gerçekleşmesini istiyor... Sarı-Kırmızılılar'da yönetim ve Terim şu anda fikir ayrılığı yaşıyor.