Eski MHK başkanı Zekeriya Alp hakkında FETÖ soruşturması

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Zekeriya Alp hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı. Alp hakkındaki iddia, İbrahim İ. adlı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Zeyneddin B. isimli kişi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sırasında ortaya çıktı.
İbrahim İ., "Miami'de Türkler nasıl ABD'li olan Türkler tarafından dolandırılıyor? Bu Zeyneddin denen şahıs sizi kandırmak için hemen namaz kılıyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
MAHKEMEDE FETÖ İTİRAFI
Söz konusu paylaşımla hakarete uğradığını söyleyen Zeyneddin B., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. İbrahim İ. hakkında 'hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan İbrahim İ., oğlunun dolandırıldığını ve işin içinde FETÖ bağlantılarının bulunduğunu anlattı.