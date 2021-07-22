Galatasaray'da fikir ayrılıkları! Terim veto etti bekler yetişmedi!

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız vermişken Galatasaray yönetimi ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor.
BEK ÖNERİLERİNE TERİMDEN BEKLENMEYEN CEVAP
Yönetici Işıtan Gün, İtalyan ekibi Udinese'nin sağ beki Larsen ve bonservisi elinde olan Makedon sol kanat oyuncusu Alioski ile anlaşma sağladı.
Galatasaray Yönetimi bu iki ismi teknik direktör Fatih Terim'e sundu. Ancak tecrübeli teknik adamdan ummadığı bir cevap aldı.
GEDSON VE GHEZZAL İSTEĞİ
Terim, "Larsen ve Alioski önemli oyuncular. Ancak Larsen'in yaşı fazla… Ve iki oyuncu da bir hayli maliyetli. Bu iki isme ayıracağımız parayı Gedson ve Ghezzal transferlerinde kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.
PSV MAÇINA YETİŞMEDİ
Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi bekleme kararı aldı. Transferler bu nedenle PSV maçına yetişmedi. Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven karşısında alınan farklı yenilgi nedeniyle transferde acele etmeme kararı aldı.
Ancak Galatasaray taraftarı transferlerin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.