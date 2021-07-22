Galatasaray'da fikir ayrılıkları! Terim veto etti bekler yetişmedi!

GEDSON VE GHEZZAL İSTEĞİ

Terim, "Larsen ve Alioski önemli oyuncular. Ancak Larsen'in yaşı fazla… Ve iki oyuncu da bir hayli maliyetli. Bu iki isme ayıracağımız parayı Gedson ve Ghezzal transferlerinde kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.