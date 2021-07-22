Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal tepkisi: "Anlaşmamıza rağmen fiyat arttırmak çok çirkin..."

Rachid Ghezzal'a, Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif sunan Galatasaray, oyuncunun son kez Beşiktaş'la görüşmesini bekliyor. Beşiktaş ise yaptığı 3 yıllık kontrat, bonuslar ve 2.2 milyon euro'luk teklifini arttırmadan yeniden sunacak.