Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal tepkisi: "Anlaşmamıza rağmen fiyat arttırmak çok çirkin..."
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Rachid Ghezzal, Beşiktaş ve Galatasaray arasında adeta bir transfer savaşına yol açtı. Yıldız oyuncunun menajerinin ikili oynadığı iddiaları, tepkileri arttırdı. Son kez İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri gerçekleştirecek olan oyuncunun menajeri Anoir Fazuli için Ahmet Nur Çebi çok sert tepki gösterdi.
22.07.2021 22:35
- Son Güncelleme: 22.07.2021 22:44
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım Galatasaray ve Beşiktaş, transfer çalışmalarında birden fazla aynı isme kancayı attı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyon kadrosundaki başrol oyuncularından birisi ve gündemin en çok konuşulan isimlerden olan Rachid Ghezzal, transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ghezzal'ın menajeri Fazuli, transfer görüşmeleri yapmak için son kez İstanbul'a gelecek ve iki kulübü birden dinleyecek.
Rachid Ghezzal'a, Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif sunan Galatasaray, oyuncunun son kez Beşiktaş'la görüşmesini bekliyor. Beşiktaş ise yaptığı 3 yıllık kontrat, bonuslar ve 2.2 milyon euro'luk teklifini arttırmadan yeniden sunacak.