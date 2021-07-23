PSV az para, çok futbolla bize ders verdi! İşte acı gerçekler

PSV deplasmanında Galatasaray'ın aldığı ağır yenilgi, Türk futbolunun yıllardır devam eden büyük bir sorununu yeniden gündeme getirdi. Dün gece temsilcimizi sahadan silen Hollande ekibinin toplam maaş maliyeti yalnızca 18 milyon Euro. Ancak PSV az para ve çok futbolla adeta bize ders verdi.

YÜZDE 50 VERGİ KESİNTİSİ VAR

3 golle geceye damgasını vuran Zahavi'nin maaşı 1 milyon Euro. Ancak Hollanda'da maaşlara yaklaşık yüzde 50 vergi kesintisi uygulandığı için İsrailli yıldızın kazancı 500 bin Euro'ya denk geliyor.

EN ÇOK KAZANAN MARİO GÖTZE

Götze 1.3 milyon Euro, Madueke ise 350 bin Euro net maaş alıyor. Cimbom'u adeta sahadan silen Zahavi, Götze ve Madueke'nin toplam net maaşları sadece 2 milyon 150 bin Euro ediyor.

FALCAO TEK BAŞINA YETİYOR!

G.Saray'da ise 90'da oyuna giren Falcao tek başına 5 milyon Euro alıyor. Feghouli 3.9 milyon bin Euro, Muslera ve Babel 2.5 milyon Euro, Diagne ise 2.4 milyon Euro net ücret kazanıyor.

BÜTÇE DAHA DA YÜKSELECEK

Bu 5 ismin yıllık kazançları neredeyse tüm PSV takımına denk geliyor. Galatasaray'ın şu anki maaş bütçesi ise 35 milyon Euro. Ancak gelecek transferlerle bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

OKLAR TERİM'İN ÜZERİNDE

Terim, PSV maçındaki 11 tercihi ve sergilenen kötü futbol nedeniyle sosyal medyada sert eleştiri aldı.