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Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor

Galatasaray'ın aldığı ağır yenilgi, Türk futbolunun yıllardır devam eden büyük bir sorununu yeniden gündeme getirdi. Dün gece temsilcimizi sahadan silen PSV takımının toplam maaş maliyeti yalnızca 18 milyon Euro. Sarı-Kırmızılılar'ı dün gece perişan eden üç isim Zahavi, Götze ve Madueke'nin yıllık toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro&hellip; Fatih Terim'in 90. dakikada oyuna aldığı Radamel Falcao ise tek başına 5 milyon Euro kazanıyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
22.07.2021 11:46 - Son Güncelleme: 22.07.2021 11:47
Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor

Sezonun ilk resmi maçına PSV Eindhoven deplasmanında çıkan Galatasaray kelimenin tam anlamıyla hezimete uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor

Sadece skor değil futbol olarak da rakibine ezilen Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi taraftarlarını umutsuzluğa sürükledi.

Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor

Galatasaray'ın aldığı ağır yenilgi, Türk futbolunun yıllardır devam eden büyük bir sorununu yeniden gündeme getirdi.

Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor

Dün gece temsilcimizi sahadan silen PSV takımının toplam maaş maliyeti yalnızca 18 milyon Euro.

Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor

Attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle geceye damgasını vuran Eran Zahavi'nin maaşı 1 milyon Euro. Ancak Hollanda'da futbolcuların maaşlarına yaklaşık yüzde 50 vergi kesintisi uygulandığı için İsrailli yıldızın net maaşı 500 bin Euro'ya denk geliyor.