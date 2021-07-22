Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor

Attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle geceye damgasını vuran Eran Zahavi'nin maaşı 1 milyon Euro. Ancak Hollanda'da futbolcuların maaşlarına yaklaşık yüzde 50 vergi kesintisi uygulandığı için İsrailli yıldızın net maaşı 500 bin Euro'ya denk geliyor.

