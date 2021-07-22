Zahavi, Götze ve Madueke’nin toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro iken Falcao tek başına 5 milyon Euro kazanıyor
Galatasaray'ın aldığı ağır yenilgi, Türk futbolunun yıllardır devam eden büyük bir sorununu yeniden gündeme getirdi. Dün gece temsilcimizi sahadan silen PSV takımının toplam maaş maliyeti yalnızca 18 milyon Euro. Sarı-Kırmızılılar'ı dün gece perişan eden üç isim Zahavi, Götze ve Madueke'nin yıllık toplam net maaşları 2 milyon 150 bin Euro… Fatih Terim'in 90. dakikada oyuna aldığı Radamel Falcao ise tek başına 5 milyon Euro kazanıyor.
22.07.2021 11:46
- Son Güncelleme: 22.07.2021 11:47