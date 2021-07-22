Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.07.2021 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2021 21:48
    ABONE OL

    Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu!

    Son dakika haberi: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

    Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu!

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu, altın madalya kazandı.

    DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
    Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

    49 kiloda güreşen Sevim Akbaş ise Polonyalı Wiktoria Agnieszka Kamela'yı 10-6 yenerek bronz madalya aldı.

    Diğer bronz madalya müsabakalarında 43 kiloda Eda Nur Ersoy, Macar Liliana Kapuvari'ye, 65 kiloda Duygu Gen, Hint Varsha Varsha'ya, 73 kiloda Bükrenaz Sert de ABD'li Lillian Alene Freitas'a yenildi.

    Şampiyonada yarın 46 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Habertürk'ün yalanları bitmiyor!
    Haberler Spor Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu!