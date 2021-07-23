Muslera 35 yaş ve üstü isimler arasında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi

Fernando Muslera yediği hatalı gollerle PSV önündeki farklı yenilgide başrol oynayınca kendisiyle yapılan yeni sözleşme de gündeme oturdu. 2.5 milyon Euro yıllık ücreti olan Muslera 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda.

Uruguaylı eldiveni geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Neuer oldu. 35 yaşındaki file bekçisi 7.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Muslera, Inter'den Samir Handanovic, Marsilya'dan Mandanda ve West Ham'dan Fabianski'nin aralarında olduğu birçok önemli ismi sollamayı başardı. Sosyal medyada Muslera ve maaşına yönelik sert eleştiriler yapıldı.