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PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği

Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında PSV'ye büyük farkla yenilen Galatasaray'da en çok yediği gollerle Fernando Muslera konuşuldu. Mağlubiyette başrol oynayan Muslera'nın yaptığı büyük hatalar acı bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
22.07.2021 11:31 - Son Güncelleme: 22.07.2021 11:31
PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenilip büyük şok yaşarken, geceye damgasını vuran isim Fernando Muslera oldu. 35 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle farklı mağlubiyette başrol oynadı.

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PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği

Maçın hemen başında ayağındaki topu rakibine kaptırıp gole sebebiyet veren Muslera 88. dakikada ise üzerine gelen kafa vuruşunu adeta kendi ağlarına tokatladı. Uruguaylı kalecinin yaptığı büyük hatalar, acı bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı.

PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği

Kısa bir süre önce sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Muslera'nın yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklanmıştı. Tecrübeli file bekçisi 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda.

PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği

Muslera'yı geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer oldu. 35 yaşındaki eldiven 7.5 milyon Euro garanti ücret alıyor.

PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği

Muslera listede Handanovic, Mandanda ve Fabianski gibi önemli isimleri sollamayı başardı. İşte dünya futbolunda en çok maaş alan 35 ve yaş üstü kaleciler: