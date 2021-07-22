PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği

Kısa bir süre önce sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Muslera'nın yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklanmıştı. Tecrübeli file bekçisi 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda.