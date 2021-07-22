PSV maçında yediği gollerle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olmuştu! Şoke eden Fernando Muslera gerçeği
Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında PSV'ye büyük farkla yenilen Galatasaray'da en çok yediği gollerle Fernando Muslera konuşuldu. Mağlubiyette başrol oynayan Muslera'nın yaptığı büyük hatalar acı bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı.
22.07.2021 11:31
- Son Güncelleme: 22.07.2021 11:31
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenilip büyük şok yaşarken, geceye damgasını vuran isim Fernando Muslera oldu. 35 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle farklı mağlubiyette başrol oynadı.
Muslera'yı geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer oldu. 35 yaşındaki eldiven 7.5 milyon Euro garanti ücret alıyor.
Muslera listede Handanovic, Mandanda ve Fabianski gibi önemli isimleri sollamayı başardı. İşte dünya futbolunda en çok maaş alan 35 ve yaş üstü kaleciler: