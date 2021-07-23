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    • Spor
    • 23.07.2021 22:59
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    • 23.07.2021 22:59
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    Galatasaray’dan bir bomba daha! Aanolth’ta da işlem tamam

    Alexandru Cicaldau transferini bitiren, Sacha Boey ile imza aşamasına gelen Galatasaray, sol bek mevkisi için de bir süredir görüştüğü Patrick van Aanholt ile anlaşma sağladı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Galatasaray’dan bir bomba daha!

    Galatasaray transferde gaza bastı… Sarı-Kırmızılılar, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey'in ardından bugün 3. bombayı da patlattı. Cimbom, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile her konuda anlaştı.

    Van Aanholt ile bir süredir görüşen Sarı-Kırmızılı yönetimin, Hollandalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuya senelik 1.7 milyon Euro maaş ödenecek.

    Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Patrick van Aanholt, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
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