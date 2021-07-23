Galatasaray’dan bir bomba daha! Aanolth’ta da işlem tamam

Galatasaray transferde gaza bastı… Sarı-Kırmızılılar, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey'in ardından bugün 3. bombayı da patlattı. Cimbom, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile her konuda anlaştı.
Van Aanholt ile bir süredir görüşen Sarı-Kırmızılı yönetimin, Hollandalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuya senelik 1.7 milyon Euro maaş ödenecek.
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Patrick van Aanholt, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.