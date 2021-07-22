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    • 22.07.2021 13:47
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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rachid Ghezzal kumarı!

    Transferde kılıçları çeken Beşiktaş ve Galatasaray sürekli karşı karşıya geliyor. Ağır borçlarla boğuşan kulüplerimiz Cezayirli yıldızın menajerine sürekli yeni bir teklif sunuyor. Kartal ve Aslan, Rachid Ghezzal’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rachid Ghezzal kumarı!

    Geçen sezon Süper Lig'de harika işlere imza atan tecrübeli oyuncu Siyah-Beyazlı formayla 35 maçta 8 gol ve 18 asiste imza attı.
    Leicester City ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Ghezzal toplamda 26 gole katkı yaptı.


    Ancak yıldız oyuncunun geçmiş sezonlarına bakıldığında işler içler acısı… Cezayirli yıldızın çift hanelere ulaştığı sadece 1 sezon var!


    2019-20 sezonunda 21 maçta 1 gol 1 asist üreten Ghezzal, 2018-19'da 23 maç 3 gol, 2017-18'de 35 maç 2 gol, 4 asist, 2016-17'de 38 maç 3 gol 7 asist, 2015-16 38 maç 10 gol, 9 asist, 2014-15 23 maç sadece 3 asist, 2012-13 sezonunda ise 20 maçta 1 gol, 1 asistle mücadele etti.


        29 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun dışında sadece 2015-2016'da çift haneli rakamları gördü.

        Ghezzal'ın yoluna Süper Lig'de yoluna devam etmesi durumunda geçen sezonki performansını sergileyip sergileyemeyeceği merak konusu…


        Kariyerinde 233 karşılaşmaya çıkan Cezayirli yıldız, 28 gol ve 43 asist üretti. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Ghezzal, 19 kez milli oldu. 2 gol attı.

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