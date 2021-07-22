Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rachid Ghezzal kumarı!

Geçen sezon Süper Lig'de harika işlere imza atan tecrübeli oyuncu Siyah-Beyazlı formayla 35 maçta 8 gol ve 18 asiste imza attı.
Leicester City ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Ghezzal toplamda 26 gole katkı yaptı.
Ancak yıldız oyuncunun geçmiş sezonlarına bakıldığında işler içler acısı… Cezayirli yıldızın çift hanelere ulaştığı sadece 1 sezon var!
2019-20 sezonunda 21 maçta 1 gol 1 asist üreten Ghezzal, 2018-19'da 23 maç 3 gol, 2017-18'de 35 maç 2 gol, 4 asist, 2016-17'de 38 maç 3 gol 7 asist, 2015-16 38 maç 10 gol, 9 asist, 2014-15 23 maç sadece 3 asist, 2012-13 sezonunda ise 20 maçta 1 gol, 1 asistle mücadele etti.