Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rachid Ghezzal kumarı!

Geçen sezon Süper Lig'de harika işlere imza atan tecrübeli oyuncu Siyah-Beyazlı formayla 35 maçta 8 gol ve 18 asiste imza attı.

Leicester City ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Ghezzal toplamda 26 gole katkı yaptı.