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Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini

Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetimin en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan 10 numara transferinde gündemde olan Nicolae Stanciu için Slavia Prag "satmıyoruz" dedi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'ye yöneldi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
23.07.2021 12:52 - Son Güncelleme: 23.07.2021 12:52
Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin en çok üzerinde durduğu konulardan birisi 10 numara transferi… Bu bölgeye gol ve asist katkısı yapabilecek bir isim arayan Sarı-Kırmızılılar uzun süredir Nicolae Stanciu için Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyordu. Ancak yönetim, Çek kulübünden gelen "Satmıyoruz" açıklaması sonrası alternatif isimlere yönelmeye başladı.

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Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini

Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın gündemine aldığı son isim Manuel Lanzini oldu. Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın formasını giyen Arjantinli yıldızın transferine Fatih Terim'in onay verdiği ve önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini

İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes'in geçen sezonki kötü performansı sonrası Lanzini'yi gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini

Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan Tangocu geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 17 maçta 1 gol ve asistlik katkı verebilmişti.

Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini

Galatasaray'ın West Ham'dan 1.8 milyon Euro garanti ücret alan Manuel Lanzini'ye 2.5 milyon Euro'luk teklif yapma kararı aldığı belirlendi.