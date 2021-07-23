Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini
Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetimin en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan 10 numara transferinde gündemde olan Nicolae Stanciu için Slavia Prag "satmıyoruz" dedi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'ye yöneldi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin en çok üzerinde durduğu konulardan birisi 10 numara transferi… Bu bölgeye gol ve asist katkısı yapabilecek bir isim arayan Sarı-Kırmızılılar uzun süredir Nicolae Stanciu için Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyordu. Ancak yönetim, Çek kulübünden gelen "Satmıyoruz" açıklaması sonrası alternatif isimlere yönelmeye başladı.
Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın gündemine aldığı son isim Manuel Lanzini oldu. Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın formasını giyen Arjantinli yıldızın transferine Fatih Terim'in onay verdiği ve önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın West Ham'dan 1.8 milyon Euro garanti ücret alan Manuel Lanzini'ye 2.5 milyon Euro'luk teklif yapma kararı aldığı belirlendi.