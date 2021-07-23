Galatasaray'ın 10 numara transferinde yeni hedefi: Manuel Lanzini

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin en çok üzerinde durduğu konulardan birisi 10 numara transferi… Bu bölgeye gol ve asist katkısı yapabilecek bir isim arayan Sarı-Kırmızılılar uzun süredir Nicolae Stanciu için Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyordu. Ancak yönetim, Çek kulübünden gelen "Satmıyoruz" açıklaması sonrası alternatif isimlere yönelmeye başladı.