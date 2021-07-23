Galatasaray, Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu'da geri sayıma geçti

Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın...

Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla G.Saray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı- Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif düşünülüyor.