Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray, Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu'da geri sayıma geçti

    Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın...

    Berkan Kutlu'da geri sayım

    Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın...

    Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla G.Saray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı- Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif düşünülüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sen neden panik yaptın Ergün!
    Haberler Spor Galatasaray, Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu'da geri sayıma geçti