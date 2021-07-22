Beşiktaş mı yoksa Galatasaray mı? İşte Ghezzal gerçekleri...

Yılın transferi için iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray müthiş bir transfer savaşına girdi. Leicester City ile gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş ve Galatasaray son tekliflerini yapmış beklemeye geçmişti. Kartal, Ghezzal'a yıllık 2.5 milyon Euro, Galatasaray ise 3.1 milyon Euro teklif etti.
DENGELERİ BOZAMAM!
Ghezzal'ın menajerinin Beşiktaş'a son görüşmede, "Teklifi 3 milyon Euro'ya çıkartın" dediği ancak bu teklife olumsuz cevap verildiği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımdaki dengeleri bozamam. Bu yüzden 2.5 milyon Euro'nun üzerine çıkamam" dedi.
SON BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki transfer savaşında kimin galip çıkacağı Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geldikten sonra netleşecek. Bayram sonrası İstanbul'a gelecek olan Rachid Ghezzal'ın menajeri Beşiktaş ve Galatasaray ile bir kez daha görüştükten sonra kararını açıklayacak.
MENAJERİ GELİYOR
GHEZZAL'IN menajeri bugün İstanbul'da olacak. Yapılacak görüşmeler sonrası Cezayirli yıldızın yeni takımı belli olacak.
GHEZZAL 25 GOLE KATKI YAPTI
Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıktı. 8 gol atarken 17 de asiste imza attı.
DENGELERİ BOZAMAM!
Ghezzal'ın menajerinin Beşiktaş'a son görüşmede, "Teklifi 3 milyon Euro'ya çıkartın" dediği ancak bu teklife olumsuz cevap verildiği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımdaki dengeleri bozamam. Bu yüzden 2.5 milyon Euro'nun üzerine çıkamam" dedi.
SON BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki transfer savaşında kimin galip çıkacağı Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geldikten sonra netleşecek. Bayram sonrası İstanbul'a gelecek olan Rachid Ghezzal'ın menajeri Beşiktaş ve Galatasaray ile bir kez daha görüştükten sonra kararını açıklayacak.
MENAJERİ GELİYOR
GHEZZAL'IN menajeri bugün İstanbul'da olacak. Yapılacak görüşmeler sonrası Cezayirli yıldızın yeni takımı belli olacak.
GHEZZAL 25 GOLE KATKI YAPTI
Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıktı. 8 gol atarken 17 de asiste imza attı.