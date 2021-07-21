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    • 21.07.2021 22:22
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    Ghezzal düğümü çözülüyor! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray...

    Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın şampiyonluğundan önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için Galatasaray ve Beşiktaş'ın girişimi sürüyor. İki kulüp arasında müthiş bir transfer savaşı başlatan Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli bugün İstanbul’a gelecek. Yapılan görüşmeler sonrası transfer düğümü çözülecek. İşte ayrıntılar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ghezzal düğümü çözülüyor!

    Transfer gündeminin 1 numaralı maddesi olan Rachid Ghezzal konusunda kritik gelişmeler yaşanıyor.

    MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
    Galatasaray ve Beşiktaş arasında müthiş bir transfer savaşı başlatan Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli bugün İstanbul'a gelecek.

    ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA GALATASARAY
    Menajer Fazuli'nin önce Beşiktaş ardından da Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi son yapılan görüşmede Ghezzal için 2.2 milyon Euro garanti ücret ve 300 bin Euro bonus teklifi yapmıştı.

    Siyah-Beyazlılar'ın bugünkü kritik zirvede rakamı biraz daha yukarıya çekerek anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

    FARK KAPANIRSA GHEZZAL TERCİHİNİ BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANABİLİR
    Galatasaray ise 2.8 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus teklifiyle menajer Fazuli ile büyük oranda anlaşmıştı. Ancak Ghezzal'ın aradaki farkın biraz daha kapanması durumunda tercihini Beşiktaş'tan yana kullanması bekleniyor.

        Yıldız futbolcu hem geçen sezon yakaladığı başarılı performans hem de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Siyah-Beyazlı takımda kalmak istiyor. Ama aradaki yıllık 600 bin Euro'luk farkın kapanmaması durumunda Ghezzal'ın Galatasaray'a 'evet' diyeceği de gelen bilgiler arasında.

        Yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşacak olan kulüp ardından Leicester City ile pazarlık masasına oturacak ve transfere son noktayı koyacak.

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