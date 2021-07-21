Ghezzal düğümü çözülüyor! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray...

ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA GALATASARAY

Menajer Fazuli'nin önce Beşiktaş ardından da Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi son yapılan görüşmede Ghezzal için 2.2 milyon Euro garanti ücret ve 300 bin Euro bonus teklifi yapmıştı.