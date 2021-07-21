Ghezzal düğümü çözülüyor! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray...

Transfer gündeminin 1 numaralı maddesi olan Rachid Ghezzal konusunda kritik gelişmeler yaşanıyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray ve Beşiktaş arasında müthiş bir transfer savaşı başlatan Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli bugün İstanbul'a gelecek.
ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA GALATASARAY
Menajer Fazuli'nin önce Beşiktaş ardından da Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi son yapılan görüşmede Ghezzal için 2.2 milyon Euro garanti ücret ve 300 bin Euro bonus teklifi yapmıştı.
Siyah-Beyazlılar'ın bugünkü kritik zirvede rakamı biraz daha yukarıya çekerek anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.
FARK KAPANIRSA GHEZZAL TERCİHİNİ BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANABİLİR
Galatasaray ise 2.8 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus teklifiyle menajer Fazuli ile büyük oranda anlaşmıştı. Ancak Ghezzal'ın aradaki farkın biraz daha kapanması durumunda tercihini Beşiktaş'tan yana kullanması bekleniyor.