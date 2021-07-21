Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PSV maçı sonrası konuştu: Gereken neyse zaman içinde yapacağız

"NE FALCAO NE DE MOSTAFA HAZIR"

Mostafa Mohamed ile Radamel Falcao'nun maça yedek kulübesinde başlamasıyla konuşan Terim, "Elimizde bazı mevkiilerin orjinal adamı olmadığı için öyle çıkmak zorunda kaldık. Ne Falcao hazır ne de Mostafa hazır. Sonradan oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir. Bizim oyun planımız öyleydi. İlk dakika golle başlarsınız, oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. İleride 2 tane çabuk adamımız vardı planımıza göre. Bazı pozisyonlarda bunu yakaladık. Bu seviyelerde böyle basit goller yerseniz, geriye düşersiniz. Elimizdeki iki santrfor, fizikleri ve konsantrasyonlarıyla uygunsa onları sahaya koyarız" şeklinde konuştu.

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