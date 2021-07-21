Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.07.2021 00:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2021 00:37
    ABONE OL

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PSV maçı sonrası konuştu: Gereken neyse zaman içinde yapacağız

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda ekibi 5-1 kazandı. Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye. Küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynayarak rahat galibiyet aldılar. Takımımızın bu seviyede olması için gerekenleri yapacağız. Gereken neyse zaman içinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Terim mağlubiyet sonrası konuştu

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda ekibi 5-1 kazandı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası önemli açıklamalar yaptı.

    PSV'nin rahat bir galibiyet aldığının altını çizen Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, bizden daha iyilerdi. Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye dün de söylemiştim. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar benim ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır, neden 3 sene istedik." ifadelerini kullandı.

    "GEREKEN NEYSE ZAMAN İÇERİSİNDE YAPACAĞIZ"
    Terim, "Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız. PSV hem farklı kazandı hem de tura bizden yakın. Üzgünüz ama tabii ki gereken neyse zaman içerisinde yapacağız" diye konuştu.

    "NE FALCAO NE DE MOSTAFA HAZIR"
    Mostafa Mohamed ile Radamel Falcao'nun maça yedek kulübesinde başlamasıyla konuşan Terim, "Elimizde bazı mevkiilerin orjinal adamı olmadığı için öyle çıkmak zorunda kaldık. Ne Falcao hazır ne de Mostafa hazır. Sonradan oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir. Bizim oyun planımız öyleydi. İlk dakika golle başlarsınız, oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. İleride 2 tane çabuk adamımız vardı planımıza göre. Bazı pozisyonlarda bunu yakaladık. Bu seviyelerde böyle basit goller yerseniz, geriye düşersiniz. Elimizdeki iki santrfor, fizikleri ve konsantrasyonlarıyla uygunsa onları sahaya koyarız" şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gurbetçiler sıla yoluna akın etti! 3 kattan daha fazla...
    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PSV maçı sonrası konuştu: Gereken neyse zaman içinde yapacağız