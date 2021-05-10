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    • 10.05.2021 18:25
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    , formasıyla sezona damga vuran Rachid Ghezzal'ı transfer listesine aldı

    Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan çok flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, formasıyla bu sezona damgasını vuran Rachid Ghezzal’ı listesine aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den Ghezzal bombası

    Cezayirli yıldızı yeni sezonda kadroya katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile transfer savaşına girmek de istemiyor.



    Yönetim bu nedenle Ghezzal ve Beşiktaş ekseninle yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer Siyah-Beyazlılar, Leicester City ile anlaşma sağlayamazsa hemen transfer için devreye girilecek.



    İNGİLİZ EKİBİ 8 MİLYON EURO İSTİYOR
    Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Ghezzal'ın 1 yıl sözleşmesinin kalması nedeniyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor.



        Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alan Fenerbahçe yönetimi, Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi bitirmesini düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.



        CEZAYİRLİ YILDIZ İÇİN 6 MİLYON EURO
        Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldız için 6 milyon Euro'ya kadar çıkmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.



        Ghezzal yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkça belirtse de Siyah-Beyazlı kulüp bonservisini alamazsa mecburen diğer seçenekleri değerlendirecek.

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            Haberler Spor Fenerbahçe, Beşiktaş formasıyla sezona damga vuran Rachid Ghezzal'ı transfer listesine aldı