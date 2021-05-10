Cezayirli yıldızı yeni sezonda kadroya katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile transfer savaşına girmek de istemiyor.
Yönetim bu nedenle Ghezzal ve Beşiktaş ekseninle yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer Siyah-Beyazlılar, Leicester City ile anlaşma sağlayamazsa hemen transfer için devreye girilecek.
İNGİLİZ EKİBİ 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Ghezzal'ın 1 yıl sözleşmesinin kalması nedeniyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor.