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    • 21.07.2021 22:38
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    Son dakika: Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak yıldızlarda dünya şampiyonu oldu!

    Son dakika spor haberleri... Macaristan'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıfat Eren Gıdak, Rus rakibi Zhorik Dzhioev'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

    Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu!

    Macaristan'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıfat Eren Gıdak dünya şampiyonu oldu.

    RUS RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ
    Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Rıfat Eren Gıdak, finalde Rus Zhorik Dzhioev ile karşılaştı.

    Milli güreşçi, 3-3 biten müsabakayı son puan avantajıyla kazandı.

    Serbest stil 60 kilo bronz madalya maçında Macar Alex Gabor Gombos'a yenilen Barış Ünsal ise dünya beşincisi oldu.

    Türkiye, erkekler serbest stilde birer altın ve bronz madalya elde etti. Abdullah Toprak, 55 kiloda bronz madalya almıştı.

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