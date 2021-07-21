İşte Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth teklifi

Sarı-Lacivertliler'in Leipgiz'in geçen sezon 20 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmek istediği Sörloth için Alman kulübüne 1 yıl kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak 8 milyon Euro ile birlikte sonraki satıştan yüzde 30 önerdiği öğrenildi.