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    • 21.07.2021 22:23
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    İşte Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth teklifi

    Alexander Sörloth için bir süredir temaslarını sürdüren Fenerbahçe’nin Norveçli forvet için kulübü Leipzig’e yaptığı teklif ortaya çıktı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    İşte Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth teklifi

    Yeni sezon öncesi kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu mevkide 1 numaralı hedefi olan Alexander Sörloth için Leipzig'in kapısını çaldı.

    Sarı-Lacivertliler'in Leipgiz'in geçen sezon 20 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmek istediği Sörloth için Alman kulübüne 1 yıl kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak 8 milyon Euro ile birlikte sonraki satıştan yüzde 30 önerdiği öğrenildi.

    Sörloth için kapıyı 17 milyon Euro'dan açan Leipzig'in ise Sarı-Lacivertliler'in 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu teklifini artırmasını istediği belirtildi.

        Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Transfer edilmesi durumunda bize büyük katkı sağlar" dediği Sörloth için Fenerbahçe'nin tüm imkanları zorlayacağı, FFP anlaşması çerçevesinde oyuncu satışı yapılması durumunda yapılan teklifin artırılabileceği kaydedildi.

        Leipzig'deki geleceği henüz netleşmeyen ve gelecek sezon sürekli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak isteyen Sörloth'un da Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öne sürülüyor. Fenerbahçe ile birlikte Trabzonspor da Norveçli golcüyü transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

        2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Sörloth, 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamış ve ardından Leipzig'e transfer olmuştu.

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