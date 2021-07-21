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    'Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemiyorum demişti: Valentin Rosier için özel karşılama!

    Beşiktaş'ın Valentin Rosier için kulübü Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşması sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Siyah- Beyazlılar'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek rakamlı transfer teklifini reddeden ve "Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemiyorum" diyen Fransız yıldız Valentin Rosier için Siyah- Beyazlı yönetim mutlu sona çok yaklaştı. Kararlı duruş sebebiyle gönüllerde taht kuran Fransız sağ bekin İstanbul'a gelişi için taraftarlar karşılama hazırlığı yaptı.

    Valentin Rosier için özel karşılama!

    Beşiktaş'ın Valentin Rosier için kulübü Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşması sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

    Siyah- Beyazlılar'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek rakamlı transfer teklifini reddeden ve "Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemiyorum" diyen Fransız yıldız Valentin Rosier için Siyah- Beyazlı yönetim mutlu sona çok yaklaştı. Kararlı duruş sebebiyle gönüllerde taht kuran Fransız sağ bekin İstanbul'a gelişi için taraftarlar karşılama hazırlığı yaptı.

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    Haberler Spor 'Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemiyorum demişti: Valentin Rosier için özel karşılama!