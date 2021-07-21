'Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemiyorum demişti: Valentin Rosier için özel karşılama!

Beşiktaş'ın Valentin Rosier için kulübü Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşması sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Siyah- Beyazlılar'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek rakamlı transfer teklifini reddeden ve "Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemiyorum" diyen Fransız yıldız Valentin Rosier için Siyah- Beyazlı yönetim mutlu sona çok yaklaştı. Kararlı duruş sebebiyle gönüllerde taht kuran Fransız sağ bekin İstanbul'a gelişi için taraftarlar karşılama hazırlığı yaptı.