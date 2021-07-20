Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş transfer sözleri! Ghezzal sorusuna olay cevap

Şampiyonlar Ligi'nde basın toplantısına Erzincanspor'dan aldığımız oyuncumuz Kerem çıktı. Onu aldığımızda 'Millet şunu alıyor, siz bunu alıyorsunuz.' dediler ama bugün A Milli Takım'a yükseldi. Bize güvensinler."

GHEZZAL SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında Ghezzal'ın transferiyle ilgili soru sorulması üzerine Terim, "Transfer konusunu bugünlük askıya almak istiyorum demiştim. Maç sonrası gelenleri yavaş yavaş görebilirsiniz zaten. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz." dedi.