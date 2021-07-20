Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş transfer sözleri! Ghezzal sorusuna olay cevap

Yeni sezona PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçıyla başlayacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, PSV Stadı'nda basın mensuplarıyla buluştu. Maç öncesinde dikkat çeken açıklamalar yapan Terim, çok konuşulan transfer konularına değindi.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;
"Başkanımız transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. 23 kişi geldik ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. En azından şu an transfer konusunu askıya almamız gerekiyor. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.
"BUNDAN HİÇ HOŞLANMIYORUZ..."
Özellikle sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz 3 sezonluk bir proje düşünüyoruz. Yakın süre içerisinde de nelerle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz.