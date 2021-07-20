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    • 20.07.2021 14:04
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    Galatasaray'ı reddetti Beşiktaş taraftarı sevinçten çılgına döndü! Rosier için dev hazırlık

    Beşiktaş'a gelebilmek için kulübü Sporting Lizbon'a rest çeken ve Galatasaray'ın teklifini elinin tersiyle iten Valentin Rosier için siyah-beyazlı ekibin taraftarları sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Galatasaray'ı reddetti Beşiktaş taraftarı çılgına döndü

    Beşiktaş'ın Valentin Rosier için kulübü Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşması sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

    Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek rakamlı transfer teklifini reddeden ve "Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemiyorum" diyen Valentin Rosier için Siyah-Beyazlı yönetim mutlu sona çok yaklaştı.

    Beşiktaş'ın Rosier için kulübü Sporting ile 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmasının ardından ise taraftarlar, transfer sürecinde gösterdiği kararlı duruş sebebiyle gönüllerde taht kuran Fransız sağ bekin İstanbul'a gelişi için karşılama hazırlığı yapmaya başladı.

        Twitter üzerinden, "Rosier için havalimanına" etiketiyle binlerce mesaj paylaşan Siyah-Beyazlı taraftarlar, Fransız futbolcuya eşi benzeri görülmemiş bir karşılama yapılması gerektiği yönünde yorumlar yaptı.

        Beşiktaş taraftarının başlattığı bu kampanyaya Rosier de kayıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu kendisine yapılması planlanan karşılama töreni ile ilgili atılan mesajlara teşekkür ederek yanıt verdi.

        Galatasaray'ın daha yüksek ücret önerdiği Roiser, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" diyerek bu teklifi geri çevirmiş, yıllık ücretinde indirim yaparak Beşiktaş'tan bu rakamı bonservisi için kullanmasını sağlamıştı.

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