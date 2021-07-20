Galatasaray'ı reddetti Beşiktaş taraftarı sevinçten çılgına döndü! Rosier için dev hazırlık

Beşiktaş'ın Valentin Rosier için kulübü Sporting Lizbon ile büyük oranda anlaşması sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.
Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek rakamlı transfer teklifini reddeden ve "Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemiyorum" diyen Valentin Rosier için Siyah-Beyazlı yönetim mutlu sona çok yaklaştı.
Beşiktaş'ın Rosier için kulübü Sporting ile 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmasının ardından ise taraftarlar, transfer sürecinde gösterdiği kararlı duruş sebebiyle gönüllerde taht kuran Fransız sağ bekin İstanbul'a gelişi için karşılama hazırlığı yapmaya başladı.