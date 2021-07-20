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    • Spor
    • 21.07.2021 06:50
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    • 21.07.2021 06:50
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    Spor dünyasını yasa boğan olay! Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük evinde ölü bulundu

    Bursa’da, eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük (27), evinde ölü bulundu. Bursaspor sosyal medya hesabından bir dönem kulübün lisanslı sporcusu olan Küçük için taziye mesajı yayınlayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

    DHA
    Şampiyon boksör evinde ölü bulundu!

    Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor'da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, evinde ölü bulundu.



    BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA
    Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, "Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.



    AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ




    Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
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