Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor'da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, evinde ölü bulundu.
BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA
Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, "Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.
AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.