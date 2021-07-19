Galatasaray'da Berkan Kutlu imzaya kaldı!

Transfer döneminde henüz istediği hamleleri yapamayan Galatasaray, suskunluğunu Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. 23 yaşındak orta saha oyuncusu için bir süredir Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Akdeniz ekibi ile anlaşma sağladı. Sarı- Kırmızılılar'ın Berkan ile de anlaşmasının ardından bu transfer artık sadece imzaya kaldı. Galatasaray'ın Alanyaspor'a Berkan Kutlu'nun transferi için 2.5 milyon Euro civarında bir ödeme yapacağı, oyuncunun ise 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Berkan Kutlu geçen sezon Süper Lig'de 38 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.
- Spor
- 19.07.2021 Gazete