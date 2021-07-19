Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'da Berkan Kutlu imzaya kaldı!

    Transfer döneminde henüz istediği hamleleri yapamayan Galatasaray, suskunluğunu Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. 23 yaşındak orta saha oyuncusu için bir süredir Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Akdeniz ekibi ile anlaşma sağladı.

    Berkan Kutlu imzaya kaldı!
    Transfer döneminde henüz istediği hamleleri yapamayan Galatasaray, suskunluğunu Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. 23 yaşındak orta saha oyuncusu için bir süredir Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Akdeniz ekibi ile anlaşma sağladı. Sarı- Kırmızılılar'ın Berkan ile de anlaşmasının ardından bu transfer artık sadece imzaya kaldı. Galatasaray'ın Alanyaspor'a Berkan Kutlu'nun transferi için 2.5 milyon Euro civarında bir ödeme yapacağı, oyuncunun ise 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Berkan Kutlu geçen sezon Süper Lig'de 38 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İzmir'de omuz atma kavgasında kan aktı
    Haberler Spor Galatasaray'da Berkan Kutlu imzaya kaldı!