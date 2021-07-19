Fenerbahçe'de Yarmolenko sesleri: West Ham United ile görüşmelere başlandı

Fenerbahçe dış transferde hareketli saatler yaşıyor. Son iddia İngiltere'den geldi. Birçok İngiliz futbol sitesi Fenerbahçe'nin Ukraynalı sol kanat oyuncusu Andriy Yarlomenko'nun transferi için West Ham United ile görüşmelere başladığını yazdı. Yarlomenko'nun Pereira'nın yeni sezonda oynatmayı planladığı 3-4-3 sistemine son derece uygun bir isim olması bu iddiaları güçlendiriyor. West Ham United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yarmolenko için başka kulüplerin de ilgisinin olduğu ancak ne West Ham'ı ne de oyuncuyu memnun edecek bir teklifi yok.

EURO 2020'DE GERİ DÖNDÜ

Kariyerinde düşüş yaşadığı düşünülen Yarlomenko, EURO 2020'de iyi performans gösterdi.