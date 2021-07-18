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    • 18.07.2021 21:12
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    Fenerbahçe’de Andriy Yarmolenko heyecanı!

    Fenerbahçe’nin kanat transferindeki 1 numaralı hedefi olan Andriy Yarmolenko’dan Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Fenerbahçe’de Yarmolenko heyecanı!

    Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraştığı Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, Instagram üzerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel'i takip etmeye başladı.

    Fenerbahçe'nin Yarmolenko'nun Avrupa'daki en ciddi talibi olduğu bilinirken, bu durumun üzerine Ukraynalı futbolcunun Skrtel'i takip etmeye başlaması, Sarı-Lacivertli kulübe transferi ile ilgili bilgi alma maksatlı olduğu şeklinde yorumlandı.

    Yarmolenko'nun 2016-2019 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Skrtel'i takibe alması Fenerbahçe'ye transferi için iddiaları güçlendirirken, kulübü West Ham'ın da 31 yaşındaki kanat oyuncusunu 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmaya hazır olduğu iddia edildi.

        Fenerbahçe'nin Yarmolenko için en ciddi rakiplerinin ise Arap ülkelerindeki takımların olduğu belirtiliyor. Ukraynalı yıldız için bazı Arap kulüplerinin astronomik maaş teklifleri sunduğu öne sürülüyor.

        Kulübü West Ham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Yarmolenko'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ukraynalı yıldız ülkesinin milli takımında 99 kez forma giyerken, attığı 44 golle hafızalara kazınan bir performansa attı.

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