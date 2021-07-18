Fenerbahçe’de Andriy Yarmolenko heyecanı!

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraştığı Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, Instagram üzerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel'i takip etmeye başladı.
Fenerbahçe'nin Yarmolenko'nun Avrupa'daki en ciddi talibi olduğu bilinirken, bu durumun üzerine Ukraynalı futbolcunun Skrtel'i takip etmeye başlaması, Sarı-Lacivertli kulübe transferi ile ilgili bilgi alma maksatlı olduğu şeklinde yorumlandı.
Yarmolenko'nun 2016-2019 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Skrtel'i takibe alması Fenerbahçe'ye transferi için iddiaları güçlendirirken, kulübü West Ham'ın da 31 yaşındaki kanat oyuncusunu 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmaya hazır olduğu iddia edildi.