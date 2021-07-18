Fenerbahçe’de Andriy Yarmolenko heyecanı!

Fenerbahçe'nin Yarmolenko'nun Avrupa'daki en ciddi talibi olduğu bilinirken, bu durumun üzerine Ukraynalı futbolcunun Skrtel'i takip etmeye başlaması, Sarı-Lacivertli kulübe transferi ile ilgili bilgi alma maksatlı olduğu şeklinde yorumlandı.